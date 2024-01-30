中評社北京1月30日電／網評：文旅熱度源自服務力度



來源：人民日報 作者：祝大偉



這個冬天，“冰城”黑龍江哈爾濱的文旅市場異常火爆。數據顯示，元旦假期哈爾濱累計接待遊客超過300萬人次、旅遊總收入近60億元，遊客接待量與旅遊總收入均達歷史峰值。從冰天雪地的老工業城市，一躍成為這個冬天的熱門旅遊目的地，哈爾濱對待遊客的熱忱，揭示了文旅走紅的密碼。



用心攬客，體現在精準洞察需求、創新深挖冰雪資源上。提前建設、提前開業的冰雪大世界，凝聚滿滿創意；遊客想拍帶月亮的雪景，聖索菲亞大教堂上空便用無人機升起了一輪圓圓的人造月亮；搭乘熱氣球升空，可以俯瞰冬季白雪皚皚的松花江、欣賞兩岸景色；“非遺”打鐵花、馴鹿表演等接連不斷……遊客需求盡全力滿足，倒逼冰雪旅遊創意出新，推動冰雪元素融入城市的角落和各個游玩項目中。創新創意賦予冰雪更多魅力、釋放巨大吸引力，在提升遊客游玩體驗的同時，不斷擦亮冰雪旅遊的金字招牌。



真心待客，體現在持續出台政策、優化服務，保障遊客安心、舒心。從推出免費往返的“地鐵擺渡票”到增設遊客溫暖驛站，從提升餐飲和住宿行業服務質量到建立處置問題“不隔夜”機制，隨著“冰城”遊客逐漸增多，相關部門的服務也日益細致入微。把出現的問題放在“顯微鏡”下研究、解決，努力兌現提升服務“沒有最好，衹有更好”的承諾，營造放心舒心安心的旅遊環境，成為冰天雪地中給遊客以溫暖的一道“好風景”。



熱心留客，離不開全民熱情參與。冰雪旅遊快速升溫，“要有遊客來問好，還給免費當向導”等順口溜也廣為流傳，傳遞著“冰城”人民的熱情好客。“當好龍江東道主，溫暖助游八方客”不僅是政府的倡議號召，更成為市民的自發行動。熱門景區裡，有志願者為排隊的遊客送去姜糖水。街頭巷尾，執勤民警第一時間處理旅客遇到的煩心事。“如今大夥都努力呵護著來之不易的冰雪熱”，幹了20多年的出租車司機發自內心感嘆。以真心換真心，將真誠待客的熱情轉化為做好各項服務保障工作的實際行動，才能讓更多遠道而來的客人駐足流連。