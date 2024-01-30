中評社北京1月30日電／網評：用好口碑撬動高票房



來源：人民日報 作者：劉陽



2023年，中國電影市場持續復甦，總票房達549.15億元。電影市場滿眼繁花，國產影片是“最亮的星”。數據顯示，全年票房過億元影片為73部，國產影片占50部，包攬了票房排名前十位；國產影片票房達460.05億元，超越2019年的411.75億元，創歷史新高。



過去一年，從春節到國慶節，人氣回流、消費回暖的趨勢貫穿全年重點檔期。其中，春節檔票房位列影史春節檔票房第二，暑期檔票房創造了新的暑期檔票房紀錄，兩個檔期的票房主力軍都是國產電影。中國電影觀眾滿意度調查結果顯示，2023年多個檔期的觀眾滿意度得分為歷史同期最高。從商業票房到觀眾口碑，都說明國產電影有了在市場上挑大梁的能力。



國產影片廣受歡迎，除了敘事手法更新穎、類型拓展更有力之外，更重要的是對中國歷史文化和現實社會的觀照更廣更深，把中國故事講到了觀眾心裡。《長安三萬里》《封神第一部：朝歌風雲》等影片深入挖掘中華優秀傳統文化，把大家耳熟能詳的故事講出了新意，形成了較強的文化共鳴；《孤注一擲》《八角籠中》等現實題材電影，以社會新聞為素材、真實人物為依據，貼近人們的現實關注進行藝術化創造，帶熱了相關話題的社會討論；《流浪地球2》讓觀眾看到了中國電影在科幻片領域的續航力，《河邊的錯誤》《消失的她》探索更加靈活多變的電影敘事手法，帶來新的審美體驗……貼合當下觀眾的文化需求和審美趣味，講好中國人自己的故事，更有效地與觀眾建立情感連接並達成共情，國產電影將贏得更大的發展空間，實現社會效益和經濟效益的同步提升。



國產電影和中國觀眾的雙向奔赴，還表現為電影與觀眾的交互性更強。點映、路演、節展等一系列推廣活動，讓觀眾有了更多與電影相遇的方式。許多影片都發布了路演地圖，主創人員以與影片內容相貼合的方式同觀眾深度互動。大規模點映成為新的營銷手段，正式上映之前與觀眾提前建立情感聯繫，有助於以好口碑撬動高票房。此外，為了更好滿足觀眾的多樣化需求，全行業著力打造“周末檔”概念，鼓勵片方將更多品質精良的影片投放於均勻分布的“小檔期”，有效拉動了電影市場消費。分線發行正式啟動，也讓一些中小成本影片獲得更多亮相機會，進一步提升了影片題材的豐富性、拓展了觀眾的選擇空間。創新方式方法，讓更多用心創作、質量過硬的優秀作品，通過良好口碑贏得更多市場機會，對中國電影和觀眾而言，無疑是一種雙贏。