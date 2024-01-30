中評社北京1月30日電／網評：專業學位研究生教育有力支撐創新發展



來源：光明日報 作者：高耀 陳洪捷



近日，教育部公布的統計數據顯示，我國已累計培養1100多萬名研究生，2022年在學研究生人數達365萬，總規模位居世界第二，已經成為研究生教育大國。在過去的十多年中，我國研究生教育持續完善學科專業結構、人才培養結構，全國800多個研究生培養單位向社會輸送60多萬名博士和650多萬名碩士，為黨和國家事業發展夯實了人才基礎。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視教育事業，堅持把教育擺在優先發展戰略地位，推動教育事業快速發展，研究生教育也有了迅猛的發展。在這個過程中，專業學位研究生教育迅速崛起，以促進經濟社會發展為目標，為各行各業培養輸送了大量的高級專業人才，成為我國社會經濟持續發展的重要支柱。



專業學位研究生教育起步於20世紀90年代，起初，我國建立了工商管理碩士、建築學碩士10種碩士專業學位。進入新世紀以來，又設立了公共衛生碩士、會計碩士等30種碩士專業學位。在博士專業學位層面，20世紀90年代設立了臨床醫學博士、口腔醫學博士、獸醫博士以及後來的教育博士和工程博士專業學位。但從總體上看，當時的研究生教育呈現出以學術學位研究教育為主體的特徵。



黨的十八大以來，為了更好滿足經濟社會發展對高層次應用型專門人才的需求，我國於2018年啟動並開展了工程專業學位類別對應調整工作，全面統籌工程專業人才培養。經過幾年的調整，在2022年發布的《研究生教育學科專業目錄》中，專業學位類別的數量由47種增加到67種，更充分、更精準地對接經濟社會需求，支撐行業產業高質量發展。除了類別的增加，專業學位研究生教育也出現了人才培養結構的歷史性調整。根據教育部相關數據，我國當前專業學位授予點總數由10年前占學位授予總量的37.6%提升至現在的44.2%，其中博士專業學位授權點數量增加了3倍。人才培養規模上，專業學位授予人數占比從2012年的32.29%增加到了2022年的56.4%，得到了非常快速的發展。此外，專業學位研究生教育的發展為我國研究生教育的區域均衡發展作出了貢獻，各地博士專業學位點都有了明顯的增加。近十多年來，北京、上海、遼寧、江蘇、浙江、陝西等省市的博士專業學位點有了大幅增長，山西、貴州、雲南、海南、寧夏、新疆等省區也實現了專業學位博士點從無到有的歷史性跨越。