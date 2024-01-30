香港第二十三條立法即日展開公眾咨詢

中評社北京1月30日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超30日在特區政府總部主持“維護國家安全：基本法第二十三條立法公眾咨詢”記者會時宣布，特區政府即日起正式展開香港基本法第二十三條立法的公眾咨詢，至2月28日。



李家超說，香港基本法第二十三條立法必須做、要盡快做，這是香港特區的憲制責任。香港社會經歷2019年港版“顔色革命”，大家都體驗和明白到國家安全的重要性，明白到國家安全風險是嚴重的，是真實的，是可以突如其來的。加上地緣政治日益複雜，必須盡快修補這塊“短板”，早一日，風險少一日。



李家超說，立法建議採取以下原則：第一，“一國兩制”方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益；第二，尊重和保障人權，依法保護根據香港基本法、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定享有的權利和自由；第三，對於危害國家安全的行為和活動，應當按法治原則堅持積極預防和依法懲治。



香港特區政府律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強出席記者會。



林定國表示，沒有國家安全，大家都無法享有或行使權利和自由，人身安全、財產也會受到威脅。香港基本法第二十三條立法，針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要對所有人的生命、財產、投資、權利和自由提供更好保障。



鄧炳強對咨詢文件的內容及立法建議作了介紹。他表示，特區政府是考慮了外國相關法律、現行適用於香港特區的法律以及香港特區實際情況而提出建議。特區政府會適當借鑒其他國家維護國家安全的法律，但不會把外國的法律全盤照搬到香港特區的法制內。



李家超說，希望可以盡快完成香港基本法第二十三條立法，讓香港可以盡早全神貫注，聚焦拼經濟、拼發展，讓市民分享更多經濟紅利。