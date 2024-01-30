中評社北京1月30日電／網評：用“關懷溫度”提升春節“幸福指數”



來源：人民日報 作者：魯陽



春節將至，受災群眾能否吃好穿暖住好，城鄉困難群眾基本生活有無困難，能否安然過冬過節？不讓任何一個困難群眾掉隊，是深入貫徹以人民為中心的發展思想的生動體現。用心用情用力做好救助幫扶工作，讓關心關愛直達困難群體，沉甸甸的民生答卷將讓今年春節更顯溫暖祥和。



千家萬戶的過節情況，牽動黨和國家的關注目光。中辦國辦印發《關於做好2024年元旦春節期間有關工作的通知》，就“關心關愛困難群眾，做好救助幫扶工作”作出一系列部署。為受災戶的住所加床被，為困難戶的鍋裡添勺米，讓鰥寡孤獨者不至於為年貨犯難……春節期間做好民生關懷往往具有特殊意義，不僅能為社會困難群眾雪中送炭，解燃眉之急，也能拉近幹群距離、融洽黨群關係，架設起一道聯結黨心民意的橋梁。正因此，各地區各部門尤需把民生工作從價值排序上重視起來，在貫徹執行中務實起來，千方百計幫助困難群眾排憂解難，把黨和政府的溫暖送到千家萬戶。



民生無小事，枝葉總關情。吃飽穿暖住好這些事情是家事也是國事，創造條件把民生夯實，才能讓老百姓心情愉快、人生出彩、夢想成真。春節送溫暖，既要全面落實各項社會救助政策，及時、足額發放各類救助金，也要做好受災地區救災救助和北方地區取暖救助；既要突出時效，加大臨時救助力度，及時解決城鄉群眾遭遇的突發性、緊迫性基本生活困難，也要突出重點，抓好關愛幫扶流浪乞討人員、扎實開展根治欠薪冬季專項行動等事項。



兜住、兜准、兜牢民生底線，是對各級領導幹部有沒有樹立和踐行為民造福政績觀的一次檢驗。送溫暖、保民生，最需要“實打實”，最害怕“客裡空”。形式主義和官僚主義是民生工作的大忌。為困難者捎去黨和政府的關懷，既要用錢物來體現，更要用解決好操心事、煩心事、揪心事的真誠許諾、務實然諾來體現。多問需問難，多化難解憂，才能把民生關懷精準送到困難群眾心坎上。



春節是一個辭舊迎新、歡樂祥和的節日，也是一個積蓄動力、再啟征程的驛站。民生越暖，信心就越足，內生動力就越強。踏上又一年的奮進征程，更加充實、更為暖心的民生答卷等待廣大黨員幹部去書寫。