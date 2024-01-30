中評社北京1月30日電／網評：堅守無人區，用奮鬥守護溫暖春運



來源：人民日報 作者：劉慶東



2024年綜合運輸春運工作專班的數據顯示，1月28日（春運第3天，農曆臘月十八），全社會跨區域人員流動量19302.8萬人次，比2023年同期增長17.7%，比2019年同期增長5.9%。其中：鐵路客運量1172.6萬人次，比2023年同期增長77.5%，比2019年同期增長29.1%。



春運，承載著億萬國人對家鄉的美好期盼，記錄著在外游子拼搏奮鬥的成長足跡，能夠回家過年，成為現在年底很多人的頭等大事。為了讓萬千旅客走得了又走得好，無數鐵路人扎根基層，默默奉獻。然而，在這些普通的鐵路人中又有這樣一批極其特殊的群體，他們工作在素有“中國四大無人區之一”稱號的新疆阿爾金山腳下，這裡平均海拔4580米，人煙稀少，他們就是維護著格庫鐵路通信暢通的年輕通信工們。



沒有都市的熱鬧繁華，也沒有人群的熙熙攘攘，在這片荒涼的茫茫戈壁灘，年輕的鐵路人堅守在這裡，保障著格庫鐵路的平安暢通。千里故鄉一日還，每個人都希望讓思念早一點抵達。其實這些年輕的鐵路人內心對回家也充滿了憧憬，但是重任在肩，讓他們不得不堅守在工作崗位上。格庫鐵路是疆煤外運的重要通道，保障著甘南、青海和西南省份千家萬戶的冬季供暖。為此，他們必須要精簡細修，仔細排查，保春運、 保供暖，用自己的切實行動守衛著千家萬戶“回家的路”。既履行了作為一名合格鐵路人的職責，又展現出青春獨有的魅力——不知疲倦的激情奮鬥，無所畏懼的頑強拼搏，先人後己的大愛奉獻，最終留下充實、溫暖、持久、無悔的青春回憶。



有網友這樣寫道：“青春是我們共同的符號，奮鬥是我們共同的心聲，‘中國青年’是我們共同的名字。”在人跡罕至的阿爾金山無人區，這些優秀的鐵路青年吃得了苦，耐得住寂寞，敢拼敢闖，時刻護衛行車安全，用一種不一樣的方式迎接2024年春運。在祖國萬里鐵道線上，還有著更多像阿爾金山無人區鐵路青年一樣堅守在最偏遠地區的青年工作者，忍受著極寒和雨雪的衝擊。