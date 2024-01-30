中評社北京1月30日電／網評：為航天強國建設貢獻地方力量市場力量



來源：光明網 作者：光明網評論員



近日，北京市人民政府辦公廳印發了《北京市加快商業航天創新發展行動方案（2024－2028年）》（以下簡稱“方案”）。方案提出，為搶抓商業航天發展重要機遇，堅持以科技創新帶動產業創新，努力將北京建設成為具有全球影響力的商業航天創新發展高地。



發展商業航天已成為當前科技創新帶動產業創新的重要賽道。盤點世界各國，當前具有運載火箭發射能力的國家不多，具備常態化、航班化運載火箭發射能力的國家，目前在全球範圍內僅有中美兩國。加之太空資源已成為重要的國家發展戰略資源，且遵循“先到先得”的開發占用秩序，因此，發展航天事業是加快實現高水平科技自立自強的重要方向。搶抓商業航天發展重要機遇，將成為地方經濟發展的有力抓手和重要增長點。



方案明確了北京商業航天創新發展的5年目標，包括到2028年北京商業航天創新能力顯著增強，產業能級明顯提升，在全國率先實現可重復使用火箭入軌回收復飛，形成低成本高可靠星箭產品研製能力和大規模星座建設運營能力；產業規模持續壯大，引進和培育500家以上高新技術企業、100家以上專精特新企業和10家以上獨角獸企業，上市企業數量超過20家。方案在發展目標的基礎上，明確了多個具體任務，如研製全流量補燃循環液氧煤油／甲烷發動機等。



上述方案所設定的這些目標和具體任務，符合當前商業航天發展實際，也是基於北京商業航天企業現有能力帶有前瞻性的發展目標。在全球商業航天領域，這些目標和任務也具備可操作性和現實意義，有一部分目標和任務甚至是我們需要抓緊追趕乃至趕超的內容。近些年來，從中央到地方大力支持商業航天企業發展，原因在於太空資源的稀缺性和不可復制性，衹有越快越早搶占先機，我國在太空領域的發展才能立於不敗之地。我國航天兩大集團公司的運載火箭產品和載荷研發技術已世界領先，但也遠遠滿足不了當前市場需求。商業航天企業作為有益補充，促成我國航天事業形成梯隊互補，以新興模式和新科技，為航天事業創新發展帶來新方向。