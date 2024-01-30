中評社北京1月30日電／網評：天地與我並生，而萬物與我為一



來源：光明網 作者：夏瑩



今年出版的第1期《求是》雜誌發表了習近平總書記的重要文章《以美麗中國建設全面推進人與自然和諧共生的現代化》，文章從黨和國家事業發展全局的高度，對以美麗中國建設全面推進人與自然和諧共生的現代化作出重大戰略部署。此前，習近平總書記在談到“堅持人與自然和諧共生”這一話題時，曾引用古語“天地與我並生，而萬物與我為一”，強調人與自然是生命共同體，“當人類合理利用、友好保護自然時，自然的回報常常是慷慨的；當人類無序開發、粗暴掠奪自然時，自然的懲罰必然是無情的”。“天地與我並生，而萬物與我為一”所代表的中國哲學智慧，為人與自然和諧共生的現代化注入了豐富內涵，也明確了中國式現代化在處理人與自然關係問題上的核心要義。



“天地與我並生，而萬物與我為一”出自《莊子·齊物論》：“夫天下莫大於秋毫之末，而太山為小；莫壽乎殤子，而彭祖為夭。天地與我並生，而萬物與我為一。”其含義為：天下總有小於秋毫的事物，就此而言秋毫也是大的；泰山雖大，但總有比泰山大的東西，在此意義上說泰山也是小的。同樣的道理，早夭之子在更短暫的生命面前，也是長壽的；傳說活了八百年的彭祖在比他更長久的生命面前，也是早夭之人。天地與我們共同生長，我們和天地所孕育的外物並沒有根本的差異，共同構成一個有機統一的宇宙整體。這段話中談到的大與小、壽與夭的對比關係，以及天地與我、萬物與我的共生關係，重點不是要描述外在於我們的自然界是什麼樣的，而是蘊含著“天人合一”“道法自然”等傳統生態思想，啟示我們秉持尊重自然、順應自然、保護自然的態度，將人與自然視作生命共同體。



中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，這是中國式現代化的鮮明特色之一，也是對以往現代化理論及實踐的超越。縱觀世界現代化史，工業發展過程中對生態環境的破壞是一個通病。西方思想中存在著主客二分、二元對立的思維方式，傾向於誇大人的主體地位，把自然看作是與人對立、有待征服和改造的對象和“質料”。在這種思維方式主導下，人與自然的關係被迫成為一種征服與被征服、改造與被改造、剝奪與被剝奪的緊張關係，這深刻影響了傳統現代化的發展模式。這種現代化模式固然可以在短時間內獲得巨大收益，使人們陶醉於“戰勝”自然界的勝利中，但卻給自然界帶來了巨大破壞，造成了生態環境的惡化，反過來威脅全人類的生存和文明的持續發展，成為現代社會難以消解的發展難題。就像恩格斯在《自然辯證法》中所指出的：“我們不要過分陶醉於我們人類對自然界的勝利。對於每一次這樣的勝利，自然界都對我們進行報復。”