中評社北京1月30日電／網評：壓實責任，讓生產生活更加安全



來源：光明日報 作者：方芫



近日，全國多地發生安全生產事故，造成了人員傷亡和財產損失，令人痛心：1月19日，河南省南陽市方城縣獨樹鎮英才學校宿舍樓發生重大火災事故；1月24日，江西省新餘市一臨街店鋪發生特別重大火災事故……每一次事故的發生都在警醒社會，無論何時都不能放鬆安全意識。



人們常常說“生命至上”“安全第一”，這並非是一句口號，而是極其嚴肅的大事，不容有絲毫忽視。這兩起事故暴露出的問題教訓深刻，影響重大，需要痛定思痛。相關部門一方面要嚴肅調查事故發生原因，用強而有效的問責和法律懲戒，追究相關人員責任，提升相關部門的管理意識；另一方面要防患於未然，提高風險隱患排查，防範和遏制各類事故的發生。



冬季是自然災害、交通事故、火災事故等多發時期，加之春節的臨近，一些企業、單位加班加點趕工期，忽視安全隱患，也在不同程度上增加了安全生產事故發生的可能性。



近日，國務院安委會辦公室發布了關於開展消防安全集中除患攻堅大整治行動的通知。該通知明確提及，深刻汲取火災事故教訓，全面排查“九小場所”、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患；並重點整治違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告牌等問題，旨在防範和遏制火災事故的發生。舉一反三，該通知為其他重點行業、重點領域安全監管提供了參考。將安全生產落到細處、實處，才能切實保障人民群眾生命財產安全，度過一個安穩祥和的春節。