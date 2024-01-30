基隆謝票茶會　朱立倫、侯友宜同喊團結

國民黨基隆感恩謝票茶會現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨30日晚間在基隆市黨部舉行感恩茶會謝票，黨主席朱立倫致詞表示，國民黨“立法院”黨團會團結，沒有小我，集中力量。大選落敗的新北市長侯友宜則說，一個團隊若只考慮到自己的事，一昧惡意扭曲，那將永遠選不贏，被人民看不起。侯雖敗選，但仍受到現場基隆支持者熱烈歡迎與安慰。



國民黨今晚6點半在基隆市黨部2樓禮堂舉行基隆市感恩茶會，現場來了200多人。包括朱立倫、侯友宜、國民黨基隆市長謝國樑、“立委”當選人林沛祥、基隆市黨部主委吳國勝、前基隆市長張通榮、林水木、前“立委”徐少萍、黨副秘書長江俊霆、前基隆市議長蔡旺璉、前市黨部主委及基隆市顧問團總團長李伯元、基隆市議員藍敏煌、秦鉦、郭美秀、黨發言人楊智伃、基隆市青工會總會長余治明等人。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送藍的意味。



朱立倫與侯友宜、謝國樑一同進場，面對記者詢問“立法院”正副院長選舉若跑票是否有黨紀處分？如何看蔡英文要不要登太平島？朱立倫皆微笑說“謝謝、謝謝！”不受訪。謝國樑則開玩笑說，他們不受訪，可問他就好。



朱立倫進場與現場民眾一一握手，並將主位讓給侯友宜，朱接著致詞表示，國民黨一定要年輕化，謝國樑與台北市長蔣萬安、林沛祥都很年輕，國民黨這次“立法院”三長總召、書記長、首席副書記長都很團結，在“立院”正副龍頭選舉也一定要團結，沒有小我，要集中力量，民眾要的是揭開弊案，新科“立委”們已開始準備，2年後又有九合一選舉，國民黨必須年輕化。



侯友宜先是深深一鞠躬道歉，表示自己無法完成204政黨輪替，很抱歉、很遺憾，他是新北市長，會與謝國樑通力合作顧好新北、基隆，國民黨這個百年大黨要改變，談何容易？所以要傾聽年輕人意見、互相學習，改革才會快速，國民黨不是一人團隊，若只考慮到自己的事，一昧指責批評、惡意扭曲，那會成事不足、敗事有餘，永遠選不贏，人民會看不起這個黨。