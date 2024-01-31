中評現場：香港中聯辦舉行新春招待會

香港青年中樂團演奏《龍的傳人》《步步高》《東方之珠》樂曲（中評社 林艶攝） 中評社香港1月31日電（記者 林艷）中央駐香港聯絡辦公室2024年新春招待會昨天在香港會議展覽中心舉行，這是時隔三年再次恢復線下舉行，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄發表了2024年新春致辭。全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官李家超、以及來自中央駐港機構、香港特區政府、立法會、司法機構、香港社會各界近1800名嘉賓歡聚一堂，共慶新春佳節。



招待會開始前，香港和廣東佛山龍獅隊攜手演繹的舞龍舞獅慶新春表演，香港中樂團青少年團慷慨激昂的樂曲聯奏，由駐港聯絡辦、駐港國安公署、外交部駐港公署、解放軍駐港部隊以及香港培僑中學學生、亞運會港隊運動員代表等深情合唱的《灣區是故鄉》，將現場氣氛烘托得十分熱烈。



18時30分，新春招待會正式開始。現場嘉賓全體肅立，面向主席台屏幕上的五星紅旗，高唱中華人民共和國國歌。伴隨著開場片《揚眉“兔”氣 盛意興“龍”》的播放，香港兔年的大事記精彩呈現。隨後，鄭雁雄和李家超分別致辭。



鄭雁雄表示，正當香港駕馭世界變局、開創特區新局的重要時刻，我們共同迎來了新的龍年。龍，是中華民族的精神圖騰，龍年歷來被賦予各種美好願景。鄭雁雄也特別向香港和廣大香港市民送上三個與“龍”有關的祝福：



一是願香港龍飛鳳舞，納變革之福，迎發展之興。龍，善於取勢，長於應變。古人向往“乘龍駕雲霧，欲往心無違”。香港人就具有特別能駕馭變局的特質，每每能創造“逢變則興”的奇跡，這是香港能從一個小漁村發展為國際大都會的重要原因。當前，世界百年未有之大變局向縱深演進，毫無疑問香港發展也面臨不少挑戰，但越是亂雲飛渡，就越要看到民族復興勢不可擋，中國式現代化機遇空前，香港背靠祖國、聯通世界的優勢獨一無二。在不確定中把握這樣非常確定的大勢，我們就不會止步於變局之前，就完全能明白“窮則變，變則通，通則久”的道理。新的一年，香港應圍繞對接國家發展戰略和廣泛開展國際合作堅定前行，少一分焦慮懷疑、多一分信心定力，少一分因循守舊、多一分改革創新，少一分怪話謬論、多一分積極力量，只要積土成山、積善成德，推動從量變走向質變，推動“三大國際中心”迭代發展，世界“變數”終將帶來香港人人有份的“著數”。



二是願香港龍鳳呈祥，納平安之福，迎百業之興。龍的形象，象徵著中華民族團結統一的民族精神。古往今來，中國人總是把金甌無缺、山河無恙作為共同追求。香港能夠平穩過渡重回祖國懷抱，離不開這種追求；隨著香港國安法實施和“愛國者治港”原則落實，香港煥發出“國安家好”新景象，彰顯了這種追求；下一步辦好涉國家安全重大案件，完成基本法23條本地立法，更體現這種追求。發展與安全是車之兩輪、鳥之兩翼。安居才可樂業，平安也是發財。國泰民安才能各得其所、百業興旺。新的一年，既不忘“固治保興”，也不忘“以興促治”，理應成為我們的共識、共鳴、共責。堅守“一國兩制”，堅守法治香港、活力香港、多元香港，讓創業者有夢可追、讓打工者有事可做、讓投資者有利可圖、讓合作者有緣可求、讓創造者大有可為，香港必定邁入東方之珠魅力迸發的新階段。

