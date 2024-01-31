鄭雁雄：願香港龍年迎“三興” 以興促治

中央政府驻香港联络办公室主任郑雁雄發表2024年新春致辭（中評社 林艶攝） 中評社香港1月31日電（記者 林艷）中央政府駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄1月30日出席香港中聯辦2024年新春招待會並發表致辭，為香港和廣大香港市民送上三個與“龍”有關的祝福。鄭雁雄表示，新的一年，既不忘“固治保興”，也不忘“以興促治”，願香港迎發展之興、百業之興、文化之興。



以下是鄭雁雄致辭主要內容：



再過10天，我們就將迎來甲辰龍年新年。今天，中央政府駐港聯絡辦邀請老友新朋，圍桌團坐，共話和美，迎接新年。首先，我謹代表中央政府駐港聯絡辦，向各位嘉賓、各位朋友致以新春的祝福！並通過你們，向廣大香港市民表示誠摯的問候！



剛剛過去的2023年，是黨和國家發展史上極為重要的一年。這一年，是貫徹落實中共二十大精神的開局之年，習近平總書記全票當選為國家主席、中央軍委主席，帶領全黨全國各族人民揮斥方遒現代化、踔厲奮發新征程；這一年，“神舟”飛船太空接力，科技攻堅捷報頻傳，經過久久為功的磨礪，中國創新動力、發展活力勃發奔湧，中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨；這一年，沙特伊朗握手北京，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇高朋滿座，亞運會、大運會精彩紛呈，一幅幅高光畫面，匯聚成耀眼的中國時刻。在這個疫情剛剛趨緩但依然動蕩不安的世界裡，中國之治、中國之善、中國之賢像一道絢麗霞光，點亮了蒼穹大海。我們為偉大祖國的欣欣向榮而自豪，對中國式現代化的光明前景充滿自信！



2023年，對於香港而言，也是一個極不尋常、殊為不易的重要年份。習近平主席給培僑中學學生的回信，激發了青年學生的青春熱血和報國情懷，也給浴火重生的香港注入強大的青春力量。在中央的堅強領導和有力支持下，李家超行政長官和特區管治團隊敢於擔當、善作善成，一心一意帶領香港抓住機遇、再創輝煌。我們告別了三年疫情困擾，迎來了盼望已久的生活復常和全面通關，國外、內地雙向流動，一場場國際經貿文化盛會的舉辦，讓香港再次成為世界矚目的焦點。我們告別了社會政治亂象，迎來了兔年的揚眉“兔”氣，杭州亞運會上香港代表團歷史性奪得53枚獎牌，航天英雄、“C919”飛機相繼訪港，中國夢悄然與香港相交相融、觸手可及。我們告別了政治泛化迷思，迎來了新選制下第七屆區議會順利換屆，“愛國者治港”原則得以全面落實，基層治理體系得以完善，香港良政善治魅力無限。我們告別了經濟下滑勢頭，迎來了丁財興旺的復常發展，過百項大灣區標準落地、一大批企業人才來港、一系列民生舉措出台，經濟發展奏響了《賽龍奪錦》，社會事業奏響了《步步高》。這些重要變化，標誌著香港已經徹底告別那段迷茫、迷失、迷亂的歲月，否極泰來，迎來了心有詩歌、眼有遠方的新篇章。

