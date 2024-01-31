林廷輝：美不會表態是否支持蔡英文登太平島

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北1月31日電（記者 黃筱筠）台官方在太平島的碼頭整修工程日前已完工，未來可停靠4千噸級巡防艇，外界關注蔡英文是否會在任內登島。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，綠委對外表達支持蔡登島，應該是有尋求過共識，蔡任內不排除登島。至於美方應不會明講，美國在台協會（AIT）人員不太可能與蔡一起同行，美方對太平島主權是維持中立立場。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，海洋委員會顧問，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



中美目前關係和緩，美方會支持蔡英文登島？林廷輝說，美方不會明講。太平島目前雖是台灣有效佔領，但是中國大陸、越南都表示有太平島主權，美方不太可能公開表態是否支持蔡英文登島。



他指出，美方禮貌性會認為由蔡英文政府自己決定，畢竟目前是台灣實質佔領太平島，美方不會有過多表態。以前美方反對馬英九登島，認為是無助區域和平穩定，蔡英文登島會不會有助於區域和平穩定，可能是美方判斷的標準。



蔡英文卸任前登太平島，有助於區域和平穩定？林廷輝也說，現在時空背景不太一樣，目前主張擁有太平島主權是越南、中國大陸跟台灣；菲律賓、馬來西亞、汶萊並沒有主張。菲律賓目前在南海與中國大陸在仁愛礁、黃岩島等是形成對峙局面，美國與菲律賓有防務條約、軍事合作機制，以及菲國總統小馬可仕對局勢態度等，都是美國考量之下。



他表示，如果台灣做法有利美、菲，那蔡英文登島並不會激起菲律賓抗議或是不滿，如果在這個前提下，蔡是可以考慮登島。