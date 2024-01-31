中評關注：柯P今將掀牌　藍白合作機會不小

柯文哲即便2024落選，至今仍是媒體輿論當紅炸子雞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月31日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新屆期2月1日開議，將選出“正副院長”，台灣民眾黨主席柯文哲31日將召開記者會公開投票傾向，攸關台灣政局。從選後柯陣營鋪陳的細節來看，“立法院”委員會召委是民眾黨戰略目標，若能推動“單一召委制”更符合白營發展最大利益，或許藍白合作的機率會更大。



2月1日進行的“立法院正副院長”選舉，民眾黨8席掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送國民黨韓國瑜與江啟臣的意味。



民眾黨近日透過不分區“立委”當選人黃國昌頻頻訴求“‘國會’改革4原則”，吸引媒體關注，“立法院”三黨不過半的態勢，第一步已成功保溫了柯文哲的政治能量。



黃國昌在韓國瑜、游錫堃日前拜會民眾黨團前，在臉書加碼主張“委員會單一召委制”，甚至補充“德國的國會召委，以席次比例配合，單一召委制未必贏者全拿”。至此，民眾黨的戰略目標很明顯就是瞄準“立法院”各委員會的召委席次，未來只要排審關鍵法案，除能凸顯小黨左右藍綠的形象外，也能替2026有志角逐地方縣市首長的選將累積一定能量。



民眾黨瞄準“召委”席次，在現行“雙召委制”的當下，其實藍綠都能給出一定的協調空間，換取“立法院長”之位，但“單一召委制”卻引來民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的極力反對，即便游錫堃支持，也切割“黨團有黨團的立場”，顯見綠營不可能支持“單一召委制”。



反觀藍營，韓國瑜雖還未對“單一召委制”表態，但若在韓當選“立法院長”的那一刻起，通過“立委”提案暫停各委員會選出目前的“雙召委”，並立刻推行改制，對國民黨來說無疑是一樁美事。因親藍“立委”佔多數有54席，等於綠營將完全失守各委員會召委，藍營只要給出1至2個委員會召委的位子，未來排案審查、杯葛行政部會權限都掌握在手中，藍白的利益無疑是有一致性的，這才是柯建銘跳腳的地方。