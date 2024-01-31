張通榮語中評：兩岸同文同種　結合才會繁榮

前基隆市長張通榮接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月31日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，全球關注。中國國民黨前基隆市長，曾任40多年民意代表的張通榮接受中評社訪問表示，兩岸同胞是同文同種，擁有同樣的膚色、語言、血緣、生活習慣等，經貿等各方面若能結合起來，那一定永保繁榮，別受其他外來勢力的壓力影響。



現年75歲的張通榮，出生於基隆，台灣省立海洋學院（今海洋大學）航運管理學士，基層起家，實力雄厚。6連霸基隆市第一選區（中正）議員、2屆基隆市議長、2屆基隆市長。兒子為基隆市民政處長張淵翔。



張通榮表示，大家都要了解到，台灣人與大陸人，無論在膚色、語言、生活習慣等都是一樣的，非常融洽，台灣過去只要碰到與美國相關的事情，其實很多都失敗、沒成功，台灣人一定要記得，自己是與大陸同胞有相同血緣的。



張通榮指出，當然大陸也會照顧台灣，別只把台灣當成細漢（閩南語：小弟之意），要讓台灣能夠發展、成長，兩岸在經濟、貿易等各方面，都結合起來，那才是非常重要的。



張通榮指出，台灣從政的人一定要記得，兩岸同胞許多方面是相通的，要一起合作，才能永保台灣在各項建設上、經濟繁榮上，都能一起發展起來。



話鋒一轉，張通榮向中評社說，但可惜這次民進黨賴清德當選2024，大家一定會擔心兩岸兵凶戰危，照理來說國民黨應該會勝選的，卻因台灣民眾黨主席柯文哲緣故，導致藍白在野分裂，讓整個在野士氣低落。

