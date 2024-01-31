羅廷瑋曝盧秀燕這點很強　未來性受期待

羅廷瑋接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024大選敗北無法重返執政，接下來的接班梯隊如何替國民黨贏回支持？其中，台中市長盧秀燕被看好是接班人選之一。國民黨台中市“立委”當選人羅廷瑋接受中評社訪問時表示，盧的處事風格真的仇恨值超低，大家的接受度很高，而且是跨政黨，這一點是最強的地方。



羅廷瑋強調，他們私底下都有跟盧秀燕討論過其未來走向，但盧的個性是不會去表態這類事情，而國民黨台中“立委”加上他共有6席，都有一個默契，就是幫助盧獲取更高的政治能量，而當前能做的，就是協助盧讓台中市政更好，讓盧接下來三年不用綁手綁腳，全力衝市政。



此次大選，盧秀燕強力輔選台中8席“立委”，從上一屆藍綠“立委”2比6的局面，成功翻轉為6比2。此外，台中海線是藍白合的“立委”示範區，盧秀燕全力相挺民眾黨蔡壁如挑戰民進黨“立法院副院長”蔡其昌，最終蔡僅小輸7000多票，都被認為盧秀燕這次大選累積了雄厚的政治資本，未來可望更上層樓。



羅廷瑋接受中評社訪問對此表示，盧秀燕加上這次的第二任台中市長，以及之前的6屆“立委”，已是八連霸的戰績，在這記錄下，相信台中人心中都有個種子，就是希望盧可以再做得更好，可以獲得更大民意，大家對盧有非常高的期待，所以台中6席藍委都有默契，要幫助盧獲取更大的政治能量。



羅廷瑋分析說，盧秀燕做人處事風格真的仇恨值超低，而且跨政黨，接受度都蠻高，他分享一個小例子，他在“立委”選舉的民調中，盧秀燕在該區的支持轉移度對他來說並不完整，他是略低於盧的。



羅廷瑋強調，他曾就此請教盧秀燕問題出在哪邊，盧講了一句話，因為她有綠營的選票，所以盧秀燕本身是非常明顯跨越政黨支持的政治人物，民眾黨更不用說，民眾黨對於盧的接受度，其實更高於國民黨很多人。