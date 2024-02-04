中評觀察：2024世界局勢不穩定、不確定

日前，北京智庫中海安發布藍皮書研判2024年中國海外安全形勢，並同期舉行中國海外安全論壇（中評社圖片） 中評社北京2月4日電（記者 海涵）日前，北京智庫中海安發布藍皮書研判2024年中國海外安全形勢，並同期舉行中國海外安全論壇，就2024年中國海外安全形勢進行分析。筆者認為，隨著持續深入推進對外開放，中國與世界的聯繫愈發緊密。尤其是，共建“一帶一路”高質量發展不斷取得新成效，中國的開放之路更加走深走實。在此情況下，科學、準確觀察和預測全球戰略安全形勢至關重要。



結合藍皮書內容以及論壇嘉賓研討，筆者觀察到，與會嘉賓普遍認為，2024年，全球安全形勢呈現“不穩定性”“不確定性”這兩大特性。



其一，不穩定性。近些年來，全球局勢不穩定性日漸凸顯。百年大變局加速演進，與之而來的是國際力量的分化組合、地區秩序的變亂難定、國際體系的調整轉型，不穩定性成為國際社會重要表征。就拿過去一年來看，俄烏衝突延宕不決，巴以局勢陡然升級，非洲地區動蕩風險居高不下，大國博弈持續加劇，全球安全形勢呈現明顯“動蕩”；此外，受到地緣政治局勢與國際經濟環境影響，全球供應鏈產業鏈、能源供應與糧食安全也面臨衝擊，氣候等全球性議題也進一步凸顯，國家間分歧日益增多。



2023年出現的上述風險在未來一段時間仍將持續存在，將是致使2024年全球安全形勢不穩定的重要因素。不少學者提到，2024年，全球安全形勢將持續動蕩，一是地緣政治衝突風險加劇。可以預見，烏克蘭危機、巴以衝突等傳統安全問題仍將延宕。烏克蘭危機進入消耗戰階段，雙方何談分歧仍然很大；巴以局勢仍然緊張。這兩個地區衝突持續，對地區穩定合作以及世界和平安定造成重大影響。二是，熱點海域逐漸成為大國競爭前沿。包括南海、東海在內的中國周邊海域面臨安全風險，美菲攪動南海局勢、美日韓攪動東海局勢，導致熱點海域矛盾持續激化。此外，紅海航道安全也面臨風險，美伊在紅海的博弈不斷突出。

