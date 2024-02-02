中評觀察：香港各界冀財算案拼經濟增信心

經民聯召開記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月2日電（記者 盧哲）香港特區新一份《財政預算案》將於2月28日發表，特區政府正就預算案展開公眾諮詢。近期香港各界別團體、政黨分別向財政司司長陳茂波提交2024至2025年度《財政預算案》建議書。筆者觀察，不同界別政黨及團體雖然各有不同側重，但總體來說都期望政府能在新一份預算案中聚焦提振經濟，“開源”及“節流”，並通過樓市股市“撤辣”“減辣”、減免稅收等方式增強對香港市場的信心。



首先，聚焦“拼經濟”。2023年香港疫後復常，但受制於全球貨幣政策的急劇緊縮持續，利率趨升，加上內地經濟狀況、國際地緣政治風險增加等因素，香港經濟復甦速度較預期緩慢。而為應對新冠疫情，特區政府在過去幾年大規模採取逆周期措施，衍生了龐大開支導致赤字，財政儲備大幅縮減，只等於政府約12個月的開支。因此，如何在經濟上扭轉態勢、增加收益，成為大部分政黨及團體最關注的焦點。



民建聯認為，特區政府應以“管控開支 應使則使”原則，擴大經濟發展容量，轉型求變，鞏固香港中長遠對外競爭力，吸引企業、資本、人才來港長期發展，並在國家推進強國建設的大力支持下，加強和持續發展香港在“十四五”規劃下的“八大中心”定位，促進經濟多元化，改善民生。

