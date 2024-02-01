潘兆民：美處理紅海有求於中國　涉拜登連任

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月1日電（記者 方敬為）針對中國外交部長王毅與白宮國安顧問沙利文日前就紅海危機在泰國會談，東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，紅海問題攸關美方核心利益，對爭取連任的美國總統拜登而言尤其如此，因此需尋求中國對伊朗施加影響力，促使紅海危機落幕，值得注意的是，王毅在會談中特別提到台灣問題，中美雙方將各自的核心利益擺上桌，有相互交涉的意味。



潘兆民提到，雖然美中會後各自聲明，對於紅海危機的控管並無共識，台灣問題也沒有交集。不過從雙方實質作為可以感受出，互有相讓，包括中國有敦促伊朗向胡塞組織施壓停止攻擊商船；拜登政府對於台灣大選結果態度保守，當拜登被問到民進黨賴清德當選，甚至以“美國不支持‘台獨’”回應，研判美國短期內對台灣問題應會採取冷處理，乃至於約束，以免台海區域節外生枝。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



王毅和沙利文1月26、27日在泰國曼谷會談，美國提出了對紅海遭受持續不斷的船隻襲擊事件的擔憂，並希望中國利用其對伊朗的影響力出面阻止。王毅則在會中重申中方對於台灣問題的立場，強調台海和平穩定及中美關係的最大風險都是“台獨”，要求美方須將不支持“台獨”承諾落實到行動上。雙方最終未對於紅海危機控管，以及台灣問題有共同聲明或協議。



潘兆民表示，中美國安高層這次在泰國曼谷會晤，表面上看來沒有交集與共識，但會後卻進一步確立，美國國務卿布林肯今年上半年將訪問中國，甚至美國總統拜登與中國國家主席習近平可能再次通話，代表中美雙方實質上有建立起某種程度的默契。