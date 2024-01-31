快評：大陸啟用M503西向東航線　強勢出招

中評社快評／大陸民航局30日宣布，2月1日起，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。據指出，未來福建福州、廈門航班將不再繞行北方航路，直接由西向東飛往台灣。



大陸國台辦發言人陳斌華30日表示，此次調整是為緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，減少航班延誤，也有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。



台灣媒體報導，目前M503航路上的航班，被安排飛在偏西6海里處，而W122、123銜接航路，衹有由東向西飛行。如今大陸宣布M503由北向南飛行的6海里偏置取消，讓航班更貼近“海峽中線”，W122、123也將開始由西向東飛行，飛行方向將是面朝台灣。



大陸啟用M503西向東航線，觸動台灣敏感神經。台灣陸委會昨晚稱，此舉未經兩岸溝通，表達“嚴正抗議”，要求大陸立即停止不負責任的飛航行動。陸委會還指“這是以民航包裝對台的軍事企圖。”



台灣“國防安全研究院國防戰略與資源研究所”研究員兼所長蘇紫雲認為，大陸此舉屬政治考量，刻意略過與台灣民航部門協調，未來若航機有機械故障、惡天氣需避讓狀況，將肇致潛在飛安問題。台灣“國家政策基金會”副研究員揭仲認為，大陸此舉不但壓縮台灣空防縱深及預警時間，將徹底抺去、否認“海峽中線”的存在，也形同用技術手段否定台灣自身畫設的限航區，具有法律戰的意味。



M503航線於2015年3月開通，圍繞這條航線兩岸曾進行多輪角力。2015年年初經兩岸協商，M503航線僅運行由北向南，沒有延伸至廈門、福州與東山等城市，該協議是兩岸在九二共識的政治基礎上達成的。2018年初，大陸宣布啟用M503南向北航路及相關銜接航路。



這一次，大陸又宣布新的航路調整，這是強勢出招，台灣方面縱有不滿、抗議，都將無濟於事。如果台灣當局繼續拒絕接受“九二共識”，兩岸關係繼續惡化，官方無法接觸，未來大陸單方面宣佈的事情還會繼續出現，台灣方面只能窮於應付。