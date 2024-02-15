中評論壇：曹小衡談兩岸經濟融合發展與干擾

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡（中評社 陸文煜攝） 中評社香港2月15日電（記者 林艷）由南開大學台灣經濟研究所、中評智庫基金會共同主辦的思想者論壇“兩岸經濟融合發展的趨勢與特點”不久前在香港中評社總部舉行，南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡教授就此主題發言表示，當前，兩岸經濟融合發展的特點是兩岸經濟合作已經進入高質量融合發展新階段，兩岸經濟合作也需要“再出發”，共同探討新的努力方向和目標，聚焦於國家重大規劃，在這一輪大陸市場結構調整中不錯過新的機遇。



曹小衡表示，經濟上挑戰與機遇往往一體兩面，同時存在。他指出，當前兩岸經濟進一步融合發展的挑戰主要來自三個方面：一是民進黨上台後形成的“親美遠中”的政治氛圍。2016年民進黨執政後祭出種種使手段試圖使兩岸經濟“脫鈎”，如“新南向”政策、“反滲透法”，對推動兩岸往來的各界人士進行赫阻和懲治。2018年後蔡當局更是“隨美起舞”。



二是相當部分台企所謂“根留台灣”的經營理念。台灣一些重要的企業一般把企業內生產流程布局安排為將研發、接單、財務運營放在島內，構建所謂關鍵部位“根留台灣”的布局，而生產部分放在島外，一旦島外出現風吹草動，生產部分可以很快變動。

