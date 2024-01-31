國台辦1月31日新聞發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月31日電（記者 李子寧）國台辦於1月31日上午舉行例行新聞發布會，國台辦新聞局局長、發言人陳斌華主持發布會並就春節慰問台胞、瑙魯與台灣斷絕所謂“外交關系”、取消M503偏置航綫等熱點議題答記者問。以下是發布會全文實錄：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎大家前來參加國務院台辦的例行新聞發布會。今天的發布會由我來主持，請大家提問。



中央廣播電視總台國廣記者：臨近春節，我們注意到有些地方開始走訪慰問台胞台企。請問國台辦有相關安排嗎？請發言人介紹有關情況。



陳斌華：廣大台胞台企是大陸經濟社會發展的建設者，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大複興的參與者、貢獻者，也是兩岸關系和平發展、融合發展的積極推動者、堅定維護者。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，各級黨委、政府平常就重視、關心廣大台商台胞台青在大陸工作、學習、生活及台企生產經營情況，每到歲末年初還會以各種方式走訪慰問，送上新年祝福，傾聽意見建議，協調解決困難。



中華民族傳統節日春節到來之際，國務院台辦向全國台企聯、各地台協發出慰問信，向廣大台商台胞台青致以誠摯慰問和節日祝福。勉勵大家積極融入以中國式現代化全面推進中華民族偉大複興，實現新的更大發展。國務院台辦近日還發出通知，要求各地台辦在春節期間深入企業、工廠、學校開展內容豐富、形式多樣的走訪慰問和新春聯誼活動，讓各地台胞能舒心生活、溫馨過年。



各地按照國務院台辦通知要求，開展了各種暖心行動。我舉幾個例子。



江蘇省省長許昆林赴蘇州調研台資企業并召開座談會，深入了解企業發展情況，認真傾聽意見建議，鼓勵大家把握新時代發展機遇、堅定發展信心。江蘇各地台辦積極開展座談交流、走訪慰問、迎春聯誼等形式多樣的活動，為台胞台企送上新春祝福。

