民眾黨出招　柯建銘急召黨團幹部研商對策

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月31日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨上午宣布“立法院長”選舉推出黃珊珊角逐，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘馬上找來新任黨團幹部，黨團幹事長新潮流“立委”吳思瑤、黨團書記長英系“立委”莊瑞雄召開會議因應。



對於明天“立法院”正副院長選舉，國民黨、民眾黨都為了跑票祭出黨紀？柯建銘說，各黨都是如此。重大議題投票各黨都是祭出黨紀，都有監票、亮票，這都不用騙人。



民眾黨推出黃珊珊爭取院長位置，是立下另類藍白合嗎？柯建銘說，坦白說他說過一句話，未來是團結民進黨對付分裂在野黨，大家互相搶地盤，政治是你死我活，衹有合作都是假話，大家都會競爭，有競爭、合作一向如此。



民進黨一再強調，民眾黨票投自己或是提出自己的人選就是保送國民黨韓國瑜，民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌說，這是情緒勒索。



柯建銘認為，大家都知道這票投下去給黃珊珊就是保送韓國瑜，算數大家都會，國王新衣已經不是新衣。



黃國昌也說民進黨一再提到民眾黨私設刑堂，這是選舉恩怨沒放下來？柯建銘說，他是講到黃國昌心坎、痛處，才會反應這麼激烈。



至於國民黨“立法院”黨團總召傅崑萁說，請民進黨團成員不要當你的小螞蟻？柯建銘表示，現在說的話，都沒有參考價值，都是沒有思維的話，罵我們禽獸的好要檢討。他昨天講過面對未來兩位總召，他看法講的很清楚，以後大家都會過招的，就看誰犯錯比較少。