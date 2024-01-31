游昌配會當選？柯建銘：沒有人會這樣感覺

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月31日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨上午宣布“立法院長”選舉推出黃珊珊角逐，民進黨是否會在第一輪投票灌票給黃珊珊？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天強調，“這個怎麼有可能”，我們很清楚“游昌配”是我們立場與原則，我們不會喪失立場與原則。



媒體追問認為游錫堃與蔡其昌還有可能當選“立法院”正副院長嗎？柯建銘也坦言說，“你覺得游昌配會當選嗎？沒有人會這樣感覺”，態勢很清楚第一天就出來，中間都是過場、演戲，未來衹有“國會”攻防拉開序幕。



至於第二輪還有搶票空間？柯也說，不用再想這些不切實際的說法。



若國民黨“韓江配”當選，游錫堃可能辭“立委”嗎？可能黃珊珊搭配蔡其昌嗎？柯建銘說，“我無法代替他回答”，我們就是“游昌配”毫無疑問，我們新聞稿都已經講到底，不會在危機時犯重大錯誤，這會讓黨沒有立場，這是我們底線。



民進黨有沙盤推演過嗎？柯建銘表示，我們立場很清楚不用再問了，“我第一天就講的很清楚了”。



對於民眾黨推黃珊珊競選“立法院長”，柯建銘表示，從黃國昌提出“國會”改革主張到現在真相大白，知道他們在演什麼戲，他是黨團總召，他要有危機控管，當敵人在騙你，要掉入陷阱嗎？這是不可能的事情，“第一天我就講很清楚”，院長角色是“國會”外交不是“國會”改革，“我們不會去求你們”，除非你們起義來歸。民眾黨就是維持聲量我們一眼望穿，跪求也沒有用，這是我們基本原則。