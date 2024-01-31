陸改M503航線　黃國昌籲蔡政府主動溝通

左起，民眾黨主席柯文哲、不分區“立委”當選人黃國昌、黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月31日電（記者 鄭羿菲）大陸民航局30日宣布2月1日起取消M503航線自北向南南飛行偏置，並啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，以提升空域運作效率。台灣民眾黨“立委”當選人黃國昌31日回應，台灣的航空預警會造成緊迫性，且將進一步造成“海峽中線”模糊話。希望民進黨政府能主動與對岸展開溝通，不要永遠只是放話而毫無作為。



大陸民航局昨日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南運行偏置措施，且福建福州、廈門航班將不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近“海峽中線”的M503航線。M503航線距離“海峽中線”僅4.2海里（約7.8公里）。



陸委會昨晚發布新聞稿，指陸方未經兩岸溝通片面啟用相關航路，陸委會表達嚴正抗議，並要求陸方立即停止。



民眾黨“立法院”黨團31日上午召開記者會，柯文哲、不分區“立委”當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷等人出席。



針對M503航線議題，柯文哲交由黃國昌回應。黃國昌表示，這次陸方對於M503航線的變動，對台灣的航空預警的確會造成緊迫性，而且會進一步造成“海峽中線”的模糊化。



黃國昌說，M503航線，兩岸之間存在了非常久的爭議，重點並不是在於這個航線是不是有經過ICAO核準，而是陸方應該跟台灣溝通確認M503航線的變動事項，與可能會產生的安全疑慮。陸方沒有經過任何協商溝通，片面的變動現狀，非常的不妥當，對於我們期待兩岸未來能有良性的互動，有害無益。



黃國昌強調，不過在民進黨政府這邊，希望民航局、陸委會等相關機關，能夠主動的針對這件事情與對岸展開溝通聯絡，不能夠永遠只是放話而毫無作為。畢竟，手上握有行政權的執政黨，特別是如此。