國台辦：ECFA能否繼續生效視民進黨當局

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京1月31日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華1月31日在例行新聞發布會上回答記者提問時指出，ECFA是一項造福台灣同胞的好協議，能否繼續生效實施，端視民進黨當局推行什麼樣的兩岸政策路線。



記者表示，賴清德當選後，島內社會對經濟發展前景感到悲觀，擔心ECFA中斷會嚴重影響島內工商業發展，“兩岸關係不好也就代表著貨出不去，人也進不來，大家只能過苦日子”。對此有何評論？



陳斌華指出，正反兩方面的事實早已證明，兩岸關係好，台灣才會好；也早已證明，ECFA是一項造福台灣同胞的好協議，是島內各界在乎的“好康”，絕不是民進黨所污蔑的“毒藥”。兩岸一家親，親望親好。沒有人比我們更希望兩岸關係好，希望台灣同胞能過上和平、安寧、富足的好日子。至於ECFA能否繼續生效實施，端視民進黨當局推行什麼樣的兩岸政策路線，包括能否正視民意關切，採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制。



再有記者補充問到，大陸日前宣布將研究中止ECFA早期清單中部分產品的關稅減讓，台經濟主管部門稱，將帶領不同產業共同爭取印度、泰國與德國商機。對此有何評論？



陳斌華表示，民進黨當局的說法和做法，都顯示他們根本沒有正視、解決問題的誠意，也解決不了台灣企業、台灣民眾真正關心的問題。

