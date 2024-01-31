取消M503？國台辦：不存在所謂海峽中線

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京1月31日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華1月31日在例行新聞發布會上回答記者提問時指出，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的“海峽中線”。M503航線的運行優化調整是為了緩解相關空域航路擁堵、保障航空安全、滿足亞太地區航空運輸發展的需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞包括兩岸民航界的共同利益。



記者提問，民航局昨天宣布2月1日起取消M503偏置航線，引起台灣各界高度關注。該航線距“海峽中線”最近距離是7.8公里，台灣各界及美國智庫認為，這是在模糊“海峽中線”，是對台灣“海空權”進行施壓。請問國台辦如何評論？第二個問題，對於取消M503偏置航線，國台辦表示有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來。是否能夠解讀大陸此舉是在為兩岸航線全面恢復做準備？第三個問題，台灣方面3月1日可能會開放旅行團赴陸。大陸方面會否同步跟進放寬大陸遊客赴台自由行？



陳斌華表示，第一個問題，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的“海峽中線”。M503航線是一條民用航線，在上海飛行情報區內，啟用該航線是為了緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全。



第二個問題，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。兩岸空中直接通航，極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。



去年以來，隨著疫情防控進入新階段，我們順應兩岸同胞的共同願望，積極推動兩岸空中直航航點復航。目前，大陸14個城市每周執飛兩岸航線共500多班客運航班，運送旅客8萬餘人次。兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，台胞台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航。



記者提問，對於大陸取消M503航線相關限制，陸委會回應稱，這是大陸方面繼2018年“片面”宣布啟用北上航路後再次未經協商公布相關做法，認為這不僅“罔顧飛安”，“不尊重台灣”，也是刻意以民航“包裝對台政治乃至軍事的不當企圖”，並有改變台海現狀的疑慮。要求大陸停止這個決定，如果陸方一意孤行必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。請問國台辦對此有何回應？