“舞統台灣”？國台辦：“反中”反到反智

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京1月31日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華1月31日在例行新聞發布會上回答記者提問時指出，在這些綠營政客、“台獨”分子眼裡，吃螺螄粉會被“統戰”，跳“科目三”會被“舞統”，完全是“反中”反到反智。兩岸同文同種、同風同俗，兩岸同胞特別是青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，在流行文化和生活方式上互為影響再正常不過。



記者提問，台北寧夏夜市近日因舉辦“科目三”舞蹈競賽引發關注，還有人將相關事件戲稱為“舞統台灣”，請問發言人對此有何評論？



陳斌華談到，“科目三”最近在網絡上很流行。大家經常能夠看到，一首歌曲、一種舞步，會通過社交平台很快風靡兩岸。我注意到台北寧夏夜市不久前舉辦的相關比賽，民眾踴躍參與、叫好聲四起，對這種新穎的創意方式，我覺得挺好。民進黨擔憂所謂“舞統台灣”，如同他們最近禁止大陸螺螄粉輸入一樣，非常可笑。



陳斌華指出，對於“科目三”、螺螄粉這些受到台灣青年喜愛的事物，島內綠營政客、“台獨”分子之所以總是會如臨大敵，答案衹有一個，就是因為這些都來自大陸。在這些綠營政客、“台獨”分子眼裡，吃螺螄粉會被“統戰”，跳“科目三”會被“舞統”，完全是“反中”反到反智。我想說的是，兩岸同文同種、同風同俗，兩岸同胞特別是青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，在流行文化和生活方式上互為影響再正常不過。



陳斌華表示，現在台灣年輕人喜歡吃大陸零食，喜歡看大陸影視劇，喜歡唱大陸某音神曲，已經成為一種潮流，一種生活方式。民進黨一些政客和“台獨”分子，跟不上年輕人的節奏，為政治私利一味進行操弄，只會被年輕人所拋棄。

