國台辦：台灣是中國一部分 無其他國際法地位

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京1月31日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華1月31日在例行新聞發布會上回答記者提問時指出，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



記者提問，“美國在台協會”主席羅森伯格日前稱“聯合國2758號決議並沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立‘外交關係’，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系空間”，此番論調引發爭議。島內輿論質疑美方操弄兩面手法釋放錯誤信號。對此有何評論？



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》、1971年聯大第2758號決議等一系列國際條約和文件確認的事實，也是美方在中美三個聯合公報中所作出的嚴肅承諾。



陳斌華指，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。任何曲解聯大第2758號決議權威性與有效性的言行既是無知的，也是惡意的，終歸是徒勞的。



陳斌華強調，我們敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。

