賴士葆：明天院長選舉第二輪投票才是重點

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月31日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨今日決定推出黃珊珊角逐“立法院長”，民進黨是否可能為擋藍而改灌票給黃珊珊？國民黨“立委”賴士葆今天受訪時說，他認為不會，因民進黨是執政黨，怎麼敢把票全投給少數黨，讓黃珊珊來當院長，不可能，這會變成世界笑話，對自己太沒有信心了。



賴士葆說，所以第一輪民進黨應該也會投自己推出的人選，那也就代表第一輪不會過半，就看第二輪怎麼投，所以明天院長的第二輪投票才是重點。



“立法院”新屆期2月1日開議，將選出正副院長。台灣民眾黨主席柯文哲今天宣布，將推出黨團成員黃珊珊角逐“立法院長”，此決定在三黨不過半，但國民黨擁有多數的新“國會”中，有望技術性協助國民黨韓國瑜搭配江啟臣的組合當選正副院長。



國民黨第11屆台北市“立委”當選人羅智強則說，一切還是要待明天正式投票結果才會定案，“立院”龍頭之戰的重要性是在於，不要以為“立法院”目前三黨不過半，在野聯合是多數想要推的法案就能通過，“立法院長”有非常多程序跟議事的主導權，一旦今天程序議事上不中立，去阻攔跟主導改革法案的話，事實上即便民眾黨跟國民黨聯合過半，很多改革法案也未必能那麼順利。



羅智強強調，今天民眾黨的安排，已經彰顯了民眾黨的主體性，同時未來如果韓國瑜、江啟臣能順利當選，相信這會是在野推動改革的重要後盾，相信兩位會忠誠的站在改革立場上來公平看待“立法院”議事進行，不只是國民黨跟民眾黨甚至民進黨所提出來的改革法案也會支持，就會是正向監督跟正向改革時代的開始。