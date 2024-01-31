吳斯懷語中評：陸警告賴清德　要一步步來了

藍委吳斯懷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月31日電（記者 楊騰凱）中國大陸民航局2月1日起取消M503航線自北向南飛行“偏置”措施，未來M503航線距離台灣“海峽中線”僅約7.8公里，可能將壓縮台灣航空預警時間。對此，中國國民黨“立委”吳斯懷向中評社分析，M503主要是民航場航線，對兩岸戰爭威脅影響不大，但有恫嚇民進黨賴清德的政治意義，就是警告你，現在他們要一步步來了。



吳斯懷表示，M503航線的問題，在實質上當然會有影響，航班的次數也增加了，台灣對於反應的時間會縮短，這是事實。不過這是事務性的工作，就兩岸的戰爭威脅來說，其實影響並不大。所以M503航線的修正，是政治意義大於軍事威脅，也因為賴清德當選，民進黨繼續執政，中國大陸當然會有反應。因為這代表40%的民眾支持民進黨，而且民進黨又是搞抗中保台、搞“台獨”，很多政治情勢的分析必須從這個角度來看。



吳斯懷指出，飛航路線的改變是經過國際航空組織認定的，不是哪個國家高興就可以改。中國大陸拿出的理由很充分，因為他們的國際航線增加了，必須把航線的空間變寬，表面上的理由是足夠的。只是中國大陸並沒有事先和台灣協商，政治上大陸不認同台灣是國家，但台灣依然是一個飛航管制區，是國際組織認證的。站在台灣、“中華民國”的立場，抗議大陸不協調，這也是對的。



吳斯懷認為，可是就軍事角度來說，影響並不大，因為這主要是民航機的航線。幾年前M503航線的事情剛發生的時候，有些半吊子的軍事專家稱這會木馬屠城，軍機會躲在民航機底下，這都是外行人說的話。現在的雷達監控、衛星，對航機的監控非常精準，就算真的有一架軍機躲在民航機底下飛行，很短時間就會被抓到，何況一架軍機飛過“海峽中線”，也不是正式的攻台行動。



吳斯懷強調，從俄烏戰爭、以色列與哈馬斯的作戰都能看到，現在的戰爭是視距外作戰，用AI、無人機，中國大陸需要採用躲在民航機底下這種拙劣的手段嗎？可是這對台灣的訓練空域、反應時間確實有實質影響。但反應時間也就少那幾分鐘，M503航線這件事，政治意義大於軍事，大陸有他們的飛航需求，但是在政治上恫嚇賴清德政府，你要上來了，他們就警告你，現在他們要一步步來了。



吳斯懷指出，從賴清德選勝第一天美國總統拜登親口說不支持“台獨”，第二天美國跨黨派觀察團就來了。美國這麼重要的跨黨派觀察團不是臨時決定的，可能3個月、5個月前就決定了。當然不論台灣是哪個黨勝出他們都要來，可是拜登第一時間親口說不支持“台獨”就是講給大陸聽的，不是講給台灣聽的。