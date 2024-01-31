張延廷：台已失“海峽中線”　考驗賴清德

台前空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月31日電（記者 張穎齊）大陸民航局30日宣布，從2月1日起取消“M503航線自北向南飛行偏置”，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行。未來M503航線將更貼近“海峽中線”。台前空軍副司令、退役中將張延廷31日接受中評社訪問表示，台灣已無“海峽中線”，恐怕只會加劇，這是在考驗民進黨當選人賴清德。



蔡英文30日剛好赴澎湖視察駐軍，視導五德營區進行機步營、戰車營戰技演練，模擬敵軍使用無人機偵蒐、大批武裝人員機降，試圖占領五德舊機場的狀況。



張延廷說，因是與M503一事無關，蔡英文本就排定好此行程，當然時機也滿湊巧，而澎湖馬公確實是戰略重點，澎湖比金馬還重要，大陸戰法是“圍點打援”，若將澎湖拿下，屆時有什麼來干擾、就打什麼，先由武裝壓迫、再迫你談判。



張延廷今早在台北市松基區民活動中心受訪，他表示，台灣已沒有所謂的“海峽中線”，大陸單方面決定這麼做，台灣也拿大陸沒辦法，接下來恐怕連民用無人機也會過來，飛到台灣領空，台灣又能怎樣？大陸已看準台灣破口。



張延廷說，第一，大陸戰機未來可能就在台灣外海進行訓練，因仗在哪打、兵就在哪練，包括殲–11、蘇愷戰鬥機等，目前大陸已有4艘“常態組織台海方向戰備警巡”，未來可能再加1艘，將來飛機飛畫“海峽中線”時，有問題可因應；第二，將在台灣西部海域進行海空聯訓；第三，在“海峽中線”實施火力演習，會進行公告，屆時無法有漁船、貨輪等。大陸M503航線此舉，也是在測試台灣在心防上，有沒有相對應的提升，但卻是沒有的。



是否與賴清德當選有關？張延廷直言，是有這樣的針對性，賴清德曾自稱是務實的“台獨”工作者，美國也表明不支持“台獨”，而美國是否會在此事件幫助台灣？事實上美國沒辦法，頂多發個聲明稿，然後不了了之，因美國目前有求於中國大陸，前陣子美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國大陸中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國曼谷會談，就是美國有求於中國。