拿到20億台中市政路二期開工　盧秀燕又贏了　

台中市長盧秀燕親自主持市政路打通延伸第二期工程開工典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月31日電（記者 方敬為）台中市政府今天舉辦市政路打通延伸第二期工程開工典禮，中國國民黨台中市長盧秀燕親自主持宣布，等了20年，“中央”補助款新台幣20億元終於核定到位，感謝“中央”傾聽民意，我們做到了！該道路延伸工程，盧秀燕在大選前抨擊民進黨官方遲不核定開工，卡台中建設，如今順利開工，也是繼台中捷運藍線綜合規劃核定，選後又一樁利多。



台中市政府推動市政路延伸打通工程，分一、二期施作，該工程自環中路市政路口延伸至工業區一路，全長1950公尺，從可行性評估開始，地方盼了20年，但因為第二期工程還有部分土地徵收尚未完成，“內政部”要求應全面徵收完畢才願意予以補助經費開工，不准分期施工，引起盧秀燕極度不滿。



盧秀燕於2022年在議會備詢時，痛批“內政部”營建署根本是拿第二期卡第一期，道路工程都是分段完工，豈有要求第二期徵收完才可允許第一期動工？後續經過市府與官方交涉才順利於同年9月展開第一期工程。



盧秀燕在2024大選期間，砲打民進黨政府卡台中建設，針對市政路延伸工程再次表達不滿，她說自己上任後好不容易籌足新台幣73億元經費，民進黨政府竟然阻擋不能開工，她在市議會忍無可忍，為台中人發聲，沒想到民進黨在議會繼續阻擋，讓不少台中市民無法接受。相關攻勢也讓市政路所在選區的綠委張廖萬堅連任失利，由國民黨新人廖偉翔挑戰成功。



盧秀燕31日在開工典禮上，特別感謝“內政部”核定補助經費新台幣20億元，傾聽地方聲音，我們終於做到了！她並請代表“內政部”出席的常務次長吳堂安上台，並拍拍對方的肩膀，請次長未來對台中市多多幫忙。同時介紹國民黨台中市第11屆“立委”當選人廖偉翔、羅廷瑋、王育敏，強調未來這些民意代表都將成為台中市發展的助力，期待台中大建設、大發展，越來越好！