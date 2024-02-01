沙利文稱美中元首溝通是無可替代的

沙利文再次就拜登政府對華政策發表專題演講 CFR視頻 中評社華盛頓1月31日電（記者 余東暉）美國總統國家安全事務助理沙利文透露，美中兩國元首很快將通話，以保持在兩國競爭關係中建立穩定性的勢頭。他強調，元首溝通對於管控競爭性的美中關係是無可替代的，拜登政府將繼續當前的“管控競爭，避免衝突”的對華手法。



美國外交關係委員會（CFR）和加州大學聖迭戈分校二十一世紀中國中心30日晚間舉行“美中關係未來”專題演講會，沙利文闡述拜登政府的對華戰略手法。因而備受關注，上百位美國戰略和外交學界人士出席了這場由前國安顧問哈德利主持的演講會。



這是沙利文繼去年4月底在布魯金斯學會發表對華政策專題演講，重啟對華接觸的努力之後，在美中關係企穩之際，再度確認拜登政府的對華戰略和手法。



在一個小時的演講和答問中，沙利文總結回顧了過去三年拜登政府對華手法的演變，並表示未來仍將繼續“投資、結盟、競爭”的手法，保持“競爭是主要特徵，但要負責任地管控競爭，尋求穩定性，避免滑向衝突，同時尋求利益一致領域的合作”的對華策略。



“我今天要講的內容中最關鍵的是，當我們採取這些措施來提高我們的競爭地位時，我們的目標是在這個最具後果的關係之一，也許是世界上最具後果的關係中建設穩定性。”沙利文說道。