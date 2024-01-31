前華航機師張志豪析M503　不影響台灣民航

民眾黨台北市議員張志豪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月31日電（記者 張穎齊）大陸民航局30日宣布，從2月1日起取消“M503航線自北向南飛行偏置”，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行。未來M503航線將更貼近“海峽中線”。有20年民航機師資歷的台灣民眾黨台北市議員張志豪31日向中評社表示，其實並不影響台灣的民航機，但政治方面是示警賴清德，民眾黨主張兩岸一定要對話交流。



張志豪2001至2021任華航機師，有20年飛行資歷，執飛過波音747－400、空中巴士A330－300、波音777－300ER機型，曾於馬英九任內出訪擔任專機機師。2021獲台灣民眾黨提名，當選台北市第六選區（大安、文山區）議員。



張志豪今午在民眾黨台北市議會黨團辦公室接受中評社訪問指出，此事件就2個層面來看，先講實際層面，M503原先是向西偏移6海浬，離“海峽中線”僅7.8公里，而W122、W123航線開始由西向東運行，不過其實對台灣民航機並沒有任何影響，當然如今航空空域擁擠，而大陸此舉紓解了A470航路，對大陸來說好事。



張志豪說，台灣民航要向北飛往上海、北京，或向南飛廈門、廣州，理論上都不至於受到太大影響，而馬祖飛過去更近。



張志豪分析，政治層面應是針對這次2024大選結果，民進黨賴清德當選，在民進黨執政下，兩岸並沒有恢復到過去的狀態，大陸將此善意收回，單方面做出決定，慣例上是可先與鄰近的台灣民航局預告一下，當然實際上也不必通知台灣，只要向國際民用航空組織講過了就好。



大陸宣布的同時，蔡英文剛好正在澎湖視察駐軍？張志豪說，應是沒什麼關係，大陸此舉的軍事意義不大，若大陸有民航機、軍機靠近澎湖，台灣雷達都能掌握得到，在航路上都會被發現。



張志豪也強調，冰凍三尺、非一日之寒，兩岸關係若沒有更進一步的溝通管道，雙方繼續冷戰，那要堆疊善意將愈來愈不容易，敵意將會產生，民眾黨主張兩岸一定要對話交流，才能把兩邊的情勢搞清楚，相互理解、信任，才有政治、民生等議題可談的空間，否則像ECFA也面臨到快中斷了，他是很悲觀看到賴清德政府上台後的兩岸關係。