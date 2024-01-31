新竹峨眉柑桔盛產　縣長邀約品嚐在地好滋味

楊文科邀請遊客一起到新竹縣峨眉鄉吃柑橘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月31日電（記者 盧誠輝）農曆春節將至，新竹縣峨眉鄉正值柑橘盛產旺季，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日出席柑橘評鑑與推廣記者會，邀請遊客一起到新竹縣峨眉鄉吃柑橘，品嘗最在地、最新鮮的好滋味，還有多項親子活動供民眾體驗。



新竹縣峨眉鄉農會今日上午舉辦“新竹縣桶柑評鑑暨新竹縣柑橘的故鄉記者會”，包括楊文科與多位藍營新竹縣議員與鄉鎮市民代表都到場共襄盛舉，現場並選出2024優質桶柑果品第一名，峨眉鄉農會透露，過往得獎柑橘一公斤可賣到新台幣3百元，約是一般柑橘的3倍價格。



楊文科表示，新竹縣為柑桔的故鄉，其中峨眉鄉桶柑種植面積達600公頃以上，得天獨厚的丘陵地理環境優勢、早晚溫差大以及果農們長期的細心呵護，桶柑品質及數量向來冠全台，栽種出來的桶柑果實飽滿、口感獨特，香甜多汁帶微酸，年節將近正值桶柑產季，峨眉鄉桶柑絕對是年節送禮最佳首選。



峨眉鄉農會總幹事温修琪指出，這次共計有超過2千台斤的優質桶柑果品參與競賽，農會特別邀請桃園改良場及縣農會專家，依照果形外觀、果皮顏色、糖度、水分含量等向項目，逐一進行評分。



温修琪說，今年無受天災影響，沒有落果情況，產量並無影響，品質仍比往年來的優質，對於辛苦的果農來說是件好事，過年即將來臨，民眾可多利用農會的官網或粉絲專頁採購，不用出門即可品嚐最新鮮的桶柑，或至浪漫台三線直接來選購。



新竹縣農業局表示，柑桔為新竹縣主要農產品之一，種植位置分布在芎林、新埔、關西、橫山、寶山、峨眉等地區，2月3日到4日將舉辦“2024年新竹縣柑桔的故鄉產業暨農特產展售活動”活動，活動除會充分展現柑桔各鄉鎮特色農特產品外，也會舉辦柑桔派對餐、柑桔下午茶、柑杯挑戰賽、柑桔寶寶計量賽、親子博柑情、龍翔虎躍盆栽DIY、絹印DIY、食農教育DIY等豐富的活動，展現新竹縣農民熱情與努力奮鬥不懈的精神。