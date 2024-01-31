許舒博預期　台灣景氣今年下半年會漸漸回溫

商業總會理事長許舒博31日接受媒體聯訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月31日電（記者 俞敦平）商業總會理事長許舒博31日上午參加“第六屆品牌金舶獎企業選拔活動”記者會後，接受媒體聯訪，被問到關於台灣商界對未來一年的展望與規劃時，他預期台灣景氣今年下半年會漸漸回溫。台灣商界特別希望政府能與東南亞和東北亞的國家，簽訂貿易協定。



對於最期望政府能和哪個地區或國家簽訂貿易協定？許舒博表示，台灣商界沒有任何地域之分，只要有商機的地方，台灣商人就能到達。政府應該做好台灣商界的後盾，為他們提供更多的保障和優惠。台灣目前沒有簽訂很多的雙邊貿易協定或保障協定，這對於台灣商界來說是一個痛苦的事實，因為這會增加他們在海外投資或貿易的風險和成本。



許舒博進一步說，台灣商界特別希望政府能與東南亞和東北亞的國家或區域簽訂貿易協定，因為這些地區是台灣商界比較熟悉和有需求的市場。美國是台灣的第二大市場，中國大陸是台灣的第一大市場，歐洲的貿易量相對較低，而且距離較遠。東南亞是未來發展的一個非常重大的區塊，尤其是印度和越南，這些國家的經濟成長速度很快，而且購買力也在逐步提升。台灣有很大的一塊是高科技產業，這個產業的需求度會隨著國際局勢的變化而變化，他預期台灣景氣今年下半年會漸漸回溫。

