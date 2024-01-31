台灣商總啟動金舶獎甄選　打造全球台灣品牌

商總召開“第六屆品牌金舶獎企業選拔活動”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月31日電（記者 俞敦平）商業總會31日召開“第六屆品牌金舶獎企業選拔活動”記者會，正式宣布品牌金舶獎第六屆甄選活動啟動。“品牌金舶獎”今年邁入第六屆，商總也繼續與“僑委會”合作，邀請全球品牌企業參加甄選。



商總31日上午於商業總會大會議室召開“第六屆品牌金舶獎企業選拔活動”記者會，正式宣布品牌金舶獎第六屆甄選活動開始。參加貴賓有商業總會理事長許舒博、“僑務委員會”副委員長阮昭雄、“經濟部”中小及新創企業署副署長陳秘順、“經濟部”商業發展署主任秘書郭宇、“行政院國家發展基金管理會”執行祕書蘇來守、財團法人中小企業信用保證基金董事長魏明谷、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會代理董事長吳群隆、世界台灣商會聯合總會名譽總會長（“國策顧問”）林見松和第六屆評審團主席、前“主計長”韋伯韜。



本屆甄選活動的亮點在於將ESG議題(ESG分別是E, Environmental、S, Social以及G, Governance)納入品牌評估的重要指標，並強調品牌的永續作為，鼓勵企業跟上世界潮流，打造Brand In Taiwan的國際形象。本屆品牌金舶獎甄選活動的評審團由前“主計長”韋伯韜擔任主席領軍，包括來自政府、學術、產業、媒體等各界的專家學者，將以公正、專業、嚴謹的態度，評選出最優秀的品牌企業。品牌金舶獎甄選活動將於2024年6月舉行頒獎典禮，屆時將公布各組的得獎名單，並表揚他們的品牌成就。



許舒博致詞時表示，面對全球經濟成長減速、地緣政治衝突、環境變遷等挑戰，提升品牌力是企業開拓市場、占領市場、永續經營的關鍵力量。他指出，台灣中小企業是“國家”經濟發展的基石，佔全體企業家數98%以上，銷售額超過28兆元，占比超過五成。為了協助中小企業提升品牌競爭力，商業總會除了舉辦品牌金舶獎甄選活動，也提供各項輔導措施，包括資本市場動能的挹注、“國發基金”方案與創投投資媒合、信保基金融資優惠、國際市場通路的建立、新加坡零售與餐飲業媒合會、連鎖加盟產業商機交流團等，以期協助台灣的好品牌布局全球，創造實質商機。



阮昭雄致詞時表示，“僑委會”非常榮幸受邀擔任品牌金舶獎的指導單位，期盼透過鏈結海外僑台商的能量，共同來協助台灣服務業品牌輸出國際。他表示，品牌金舶獎於2022年新增海外僑台商組選拔，兩屆共選拔表揚11位海外台商企業，分別來自美國、加拿大、印尼、泰國以及越南，展現了台灣品牌在海外的影響力。他歡迎在海外各地的優秀企業把握品牌金舶獎報名機會，讓台灣品牌在世界發光發熱。