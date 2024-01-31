馬英九強調太平島宋元即屬中國　支持蔡登島

在飛機上鳥瞰太平島。（照片：馬英九臉書） 中評社台北1月31日電／太平島港側浚深及碼頭整修完成，外界關注即將卸任的蔡英文是否前往主持完工啟用典禮，曾於2016年元月28日登島的馬英九今日臉書發文表示，支持蔡英文登臨太平島，因為這是“中華民國”的領土。



馬英九指出，太平島是“中華民國”在浩瀚南海中唯一一塊實際統治的領土，面積0.51平方公里，是南沙群島最大的島，其大小相當於2個台北市大安森林公園。



他說，在中國歷史上，宋、元兩朝已將太平島等南海島嶼命名為萬里石塘，19世紀英國海軍發現島上水井的水質極佳，每日可取水65公噸，為南海諸島少見。20世紀初，日本商人在此開採磷礦。1933年法軍一度佔領太平島，1935年我國水路審查委員會公佈其音譯名稱為“伊都阿巴島”。1939年日軍佔領太平島，取名為“長島”並派駐陸戰隊、氣象隊等單位，1944年在此興建潛艇基地。



馬英九表示，1945年抗戰勝利後，太平島為我海軍收復。為紀念接收南沙群島的“太平艦”，特將該島命名為“太平島”，設置管理處；1949年改隸為海南特別行政區。2000年，“行政院海岸巡防署”成立，取代國軍接管太平島，並加強武裝。迄今75年來，我政府一直守護太平島，不斷駁斥與驅離周邊國家侵犯“我國”主權的各種聲明與行動，展現“我國”維護國土的堅定決心。

