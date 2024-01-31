參選“立院”龍頭　黃珊珊：開創新政治新契機

參選“立法院長”，黃珊珊說，一起寫下台灣民主史上的重要里程碑。（照片：黃珊珊臉書） 中評社台北1月31日電／台灣民眾黨今日決定自提不分區“立委”當選人黃珊珊角逐“立法院長”，黃隨即在臉書發文表示，她代表民眾黨參選本屆“立法院長”。這不只是“走自己的路”，更是要帶領台灣走向“公民主義”的新路。她將以耐心、包容、決心與執行力，以人本關懷與人民福祉為第一優先，與兩大黨有志之士與不分朝野的夥伴，落實“國會”改革的承諾、讓全新的“立法院”，回應新民意、開創新政治、新契機；讓美好台灣逐步實現。黃珊珊更強調，要一起寫下台灣民主史上的重要里程碑。



黃珊珊臉書全文如下：



一起寫下台灣民主史上的重要里程碑。



歷經20年、通過數次“立委”選舉，在全新民意的洗禮下，台灣再度邁向“三黨不過半”的“國會”生態，這代表未來四年的“立法院”，將不再出現單一政黨主導一切的類專制霸權，代表在各項重大議案的提案與審議過程中，“立法院”必須真正做到協商、妥協，以全體民意為考量進行開放討論。



新“國會”、新人事、應象徵全新氣象。可惜的是從大選結束後兩周以來，台灣民眾黨持續提出“國會”改革的訴求，希望藉由議題的合作，真正落實“政黨和解、社會和諧”之目標，但國、民部分人士在“立院”正副龍頭投票意願的討論過程中，卻持續透過各種威逼、放話，詆毀扭曲本黨的倡議與善意，使互信難以建立、人民更難以從這些舊政治文化中，看見改革的新契機。



因此，在柯文哲主席與本黨“立委”夥伴的支持下，我將代表台灣民眾黨參選本屆“立法院長”。這不只是“走自己的路”，更是要帶領台灣走向“公民主義”的新路。



台灣民眾黨承諾選民的是“責任”，人民對於我們的期許是“開創”。

