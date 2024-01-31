陸改M503航線　台罕見由“外交部”回應

中國大陸民航局宣布M503航路2月起取消北向南飛行偏置。（照片：台“交通部”民航局提供） 中評社台北1月31日電／針對中國大陸民航局宣布取消M503航線飛行偏置，台“外交部”今日發布新聞稿指出，中國民航局未遵守“國際民航組織”（ICAO）相關規定先與“我國”協商，於1月30日片面宣布取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，不僅嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，並破壞台海現狀及互信，“外交部”予以“最嚴厲的譴責”，並要求中國立即與“我國”進行協商。



台“外交部”指出，根據ICAO“飛航服務規劃手冊”第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變應與所有相鄰飛航情報區協調。“我國”民航局是與M503航線相鄰的“台北飛航情報區”（FIR）唯一主管機關，中方事前未與“我方”協商，即逕行宣布改變相關飛航網絡，嚴重違反ICAO規定，更凸顯中國不負責任的威權本質。



台“外交部”表示，中國此次蠻橫無理的作法，以及從“我國”“總統”大選後，幾乎每日空飄偵測氣球進入“我國”空域，已經嚴重影響區域飛航安全及兩岸和平穩定，並涉及改變台海現狀。“外交部”呼籲國際社會應予正視，共同要求中國應就新航路的實施立即與“我國”進行協商，以管控可能的飛航風險，否則中方必須承擔所有責任。