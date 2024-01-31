朱立倫籲綠營　勿用司法搞爛“立院”龍頭選舉

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月31日電（記者 張嘉文）“立法院”新屆期明天開議，將選出正副院長。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上呼籲，民進黨要把台灣民主政治推向黑暗面，還是走向新時代，明天是關鍵時刻。如果民進黨動用司法壓迫、政治利益交換或者是權位勾結來搞爛明天“立院”龍頭選舉，這就是讓台灣進入最黑暗的一面。



朱立倫強調，國民黨祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票。同樣地，今天看到民眾黨也作此宣示，所以希望三黨都秉持清白、公正、公開、透明，明天各自把政黨力量表現出來，負責任向民眾報告。



“立法院”新屆期2月1日開議，將選出正副院長。台灣民眾黨主席柯文哲今天宣布，將推出黨團成員黃珊珊角逐“立法院長”。此決定在三黨不過半，但國民黨擁有多數的新“國會”中，有望技術性協助國民黨韓國瑜搭配江啟臣的組合當選正副院長。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，新“國會”將在明天正式成立，是台灣政治史上新的一頁，全民都期待，國民黨作為“國會”最大政黨也是最主要在野力量，發揮監督能量，讓“國會”過去沒有辦法發揮的監督力量或政府的黑暗一面揭露出來，讓全民見證國民黨的戰鬥力，全力為民眾打拼的決心。



朱立倫強調，大家都就戰鬥位置，面對明天即將成立的新“國會”，他要再次呼籲已經當選的民進黨主席賴清德，這是一個台灣政治關鍵時刻，民進黨要把台灣民主政治推向黑暗面，還是走向新時代，如果民進黨搞爛明天的選舉，這就是讓台灣進入最黑暗的一面。



朱立倫說，國民黨的每一項“國會”改革方案，第一會期會快速推出，重大民生議題法案也一項一項推出，會跟所有有志之士合作，包含在野力量，有心改革的民進黨朋友，展現第三波民主新的一面，希望朝野有此共識，也希望賴清德想清楚，明天到底要把台灣民主推向黑暗面，還是走向第三波改革共同努力的轉捩點。