國際觀察｜歐元區經濟在低迷中艱難前行

中評社北京1月31日電／據新華社報導，歐盟統計局1月30日公布的初步統計數據顯示，去年第四季度歐元區和歐盟經濟環比零增長。市場分析人士表示，歐洲經濟雖然勉強避免“技術性衰退”，但在地緣政治緊張局勢加劇、貨幣緊縮持續、全球需求疲弱等因素影響下，2024年前景難言樂觀。



引擎失速



數據顯示，德國去年第四季度經濟環比萎縮0.3%，法國經濟增長停滯。分析人士指出，作為歐元區經濟增長的引擎，德法兩國經濟低迷，拖累歐元區整體表現。



德國素有“歐洲經濟火車頭”之稱，去年卻成為主要發達經濟體中表現最差之一。德國工業和進出口在2023年均呈現負增長；個人和政府消費也未能對經濟增長起到支撐作用，其中政府消費支出更是出現近20年來首次下降。分析顯示，能源密集型產業成本攀升、熟練工人短缺、基礎設施和數字技術投資不足等因素影響德國經濟增長。



荷蘭國際集團宏觀研究主管卡斯滕·布熱斯基認為，由於地緣政治風險、經濟周期性問題及內部缺陷交織，德國經濟仍在衰退與停滯邊緣。德國宏觀經濟政策研究所也表示，貿易復甦乏力、地緣政治動蕩、貨幣政策緊縮背景下，德國經濟還將繼續萎縮。



由於國內需求疲軟，法國去年第四季度消費、家庭和企業投資等下滑，拖累經濟環比零增長。荷蘭國際集團預計，今年法國經濟增長率將比去年更弱。荷蘭國際集團高級經濟學家夏洛特·德蒙彼利埃分析，高利率、高通脹、購買力下降以及企業需求疲軟等因素將持續影響法國2024年經濟增長。

