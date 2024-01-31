周榆修任民眾黨秘書長　周台竹專注政黨外交

民眾黨周台竹與周榆修（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月31日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨中央委員會31日中午正式通過，由柯辦主任周榆修自2月1日起出任民眾黨秘書長，原黨秘書長周台竹將專注民眾黨政黨外交相關事務。周榆修表示，接任秘書長是個開始，將以2026地方選舉為目標，一步一腳印往前。縣市議員與第一線的里長，會是未來重中之重，若把黨視為選舉機器的話，就是增加席次。



民眾黨2022年首度投入地方選舉，提名86人參選縣市議員，但僅當選14席縣市議員、9席鄉鎮市民代表、1席村長、1席里長。



民眾黨31日下午召開中央委員會後記者會，由民眾黨秘書長周台竹、柯辦主任周榆修、發言人李頂立出席並宣布新人事規劃。自2月1日起周榆修接掌黨秘書長，民眾黨不分區“立委”張啟楷接任嘉義黨部主委。



柯文哲在中午的民眾黨中央委員會中，致贈感謝狀予周台竹。周台竹表示，外交人員跟軍人一樣，長官命令要絕對服從，當初因為認同柯文哲理念，才加入台北市政府團隊。去年12月接任黨秘書長職位，到今天已經結束“階段性任務”，接下來會專注在外交方面，做好民眾黨的政黨外交。周台竹稱讚周榆修是優秀人才，接任黨秘書長是適才適所。



周榆修也稱讚周台竹說，在大選過程中安排幾次出訪，每次都讓民眾黨有很好的表現，感謝周台竹這位好同事。未來在選舉，讓民眾知道下一步要做什麼的兩大前提下，2026地方選舉是一個目標，民眾黨會一步一腳印往前，這陣子包含相關選完後的整隊、人事調整，期待可以跟大家在一起。