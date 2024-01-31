高金素梅晤藍三長　反對外國人進“立院”見習

國民黨“立院”黨團新任總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、副書記長羅智強一同前往拜會無黨籍“立委”高金素梅。（照:高金素梅臉書） 中評社台北1月31日電／“立法院”明天舉行“正副院長”選舉，國民黨黨團新任總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、副書記長羅智強拜會無黨籍“立委”高金素梅尋求支持。高金今天在臉書發文強調，自從去年民進黨政府同意“美國的台灣學人法案”，“立院”已開放美國聯邦官員以學人身份進駐見習。“立院”是最高的民意機關，沒有公民權的外國人，是沒有權利進入“立法院”內工作的。



國民黨團三長今拜訪高金素梅，高金說，國民黨黨團三長來訪，她提了“國會”改革的兩項意見，大家相談甚歡，相約共同推動“國會”改革。



對於民眾黨針對“立法院正副院長”選舉所提出的“四項承諾”的主張，高金素梅表示，基本上她都贊成。但是，除了那四項承諾之外，參選“立法院正副院長”的候選人，至少也應該針對兩件事情做出承諾。



高金素梅表示，第一件事是不可讓外國人進駐到“中華民國”的“立法院”裡見習。自從去年民進黨政府同意“美國的台灣學人法案”，“中華民國”政府已經對美國的聯邦官員以學人身份開放進駐見習。然而，“中華民國”的“立法院”是最高的民意機關，是保障人民權益，為人民服務。除了特別的現行法律規定外，沒有“中華民國”公民權的外國人，是沒有權利進入“立法院”內工作的。



高金素梅進一步說，第二件事是“立法院”不應該開放特定團體，以“國會”監督”之名，進駐到各委員會中去直接辦公。監督“國會”是全民的權利，所以“立法院”立法、修法、質詢、協商和表決的過程和結果，都有直播，公開透明且可以直接查詢完整的資料庫。因此，如果有“立法委員”的問政和主張辜負了多數的選民，選民自然就能用他們手中的選票，來表達他們對特定委員的支持和反對，這是直接監督的民主結果。



高金素梅提到，不知何時開始，“立法院”委員會允許“公督盟”進場監督 ，打著“‘國會’監督”的旗號，按照自訂的標準，評鑑著各個委員問政的優劣。公民選出“立委”，“立委”監督政府，誰能授權“公督盟”監督“立委”？

