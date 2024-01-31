直播帶貨如何催生新職業？

中評社北京1月31日電／據工人日報報導，一部手機、一台支架、一盞環形燈，琳琅滿目的服裝樣品，構成了廣州五號服裝小鎮批發市場檔口直播間的全部。鏡頭前，帶貨達人李福佳熟練地講解服裝工藝細節。直播鏡頭的背後，助播、選品師、運營、客服、倉儲等團隊各司其職，忙得熱火朝天。一塊大屏幕內，能夠直觀反映成交金額、流量變化、用戶畫像等信息的“直播作戰系統”也實時更新著數據。



在離五號服裝小鎮36公里的羋姐直播間，直播選品師、復購轉化師、直播氛圍師、店鋪運營師、品牌矩陣運維師、產品種草師、直播電商操盤手等30餘個工種忙碌著，幾百個工人正在為年貨節做準備。



以上是廣州直播電商的日常。近年來，廣州市政府通過政策、活動、直播基地等方式鼓勵直播帶貨，利用直播電商講好廣州品牌故事；同時，頭部短視頻直播平台，匯聚大量廣州商家和主播，通過運營、培訓、流量等系列扶持，助力更多商家、主播快速發展，形成了直播帶貨促就業“廣州樣本”。如今，全國越來越多的城市正像廣州一樣，努力抓住直播帶貨這一風口。



“線下展示＋線上引流”成發展新方向



在服裝行業摸爬滾打了12年，李福佳見證了廣州服裝產業的發展。她坦言，直播間給線下檔口帶來了意想不到的新活力。2019年，受疫情影響，李福佳在線下檔口的基礎上開通了直播間，首場直播在線人數就超過了1000人。嘗到直播電商的甜頭後，她成立了自己的直播團隊，並與多家服飾工廠建立緊密合作關係，實現了從設計到生產的快速響應和定制化服務。



“今年掙七八萬元沒問題。”54歲的吳輝藍是李福佳合作工廠的工人，這個十幾平方米的直播間帶動了3個大型工廠、10餘個小工廠上千人就業。



一塊小小的屏幕，在擴大直播間內外就業規模的同時，也連接起數字經濟和實體經濟的雙向發展。

