吳斯懷語中評：台灣沒有與大陸對抗的本錢

前國民黨“立委”吳斯懷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月1日電（記者 楊騰凱）針對兩岸關係，中國國民黨前“立委”吳斯懷向中評社表示，民進黨賴清德說要走“蔡英文路線”，就是還要兩岸對抗、不對話，加上賴的“台獨”本質，可預期兩岸關係將越來越壞。賴第一件要確認的事情就是怎麼走好兩岸關係，若賴的“國安”團隊又都是鷹派，恐怕別想有好日子過。我們要與中國大陸比軍備？比經濟量體？那都是笑話。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷表示，民進黨的基本盤這幾十年並沒有改變，蔡英文執政8年其實是失敗的，她沒有擴增選民的支持，當初蔡英文雖然有817萬票，但最後民進黨只剩下40%的基本盤，民進黨的“國家政策”、兩岸問題、經濟政策、能源問題、社會福利問題，都有很多漏洞，然後“立委”席次又少了那麼多，代表民進黨政府只把“立法院”當成立法局，這個做法是嚴重錯誤，才得到最後民意這樣表態。



吳斯懷指出，如果今天不是藍綠白三黨三足鼎立，那藍的一定會勝，我們也不能怪白，因為國民黨的確沒做好，讓年輕人支持人家。賴清德講的話也是好笑的笑話，說繼續走“蔡英文路線”，那你就民意繼續掉，從2020年817萬票掉到現在剩下558萬票，還不需要檢討嗎？國民黨也要努力，現在“立法院”有52席藍委，加上2席親藍的無黨籍“立委”共54席，要怎麼樣讓民進黨感受到，你在民生議題、能源、經濟、兩岸問題上可以拿出具體作法，逼迫民進黨修正。

