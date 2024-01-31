台官方概估去年經濟成長1.4%　14年新低

2023年全年經濟成長率概估為1.4%。（照片：台“主計總處”網站） 中評社台北1月31日電／台“主計總處”31日公布2023年第4季經濟成長率概估為5.12%，較上次預測數減少0.1個百分點；2023年全年經濟成長率也再度下修，概估為1.4%，較前次預測的1.42%減少0.02個百分點，寫下14年新低紀錄。至於今年最新經濟預測，預計於下月底發布。



“主計總處”說明，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，加上傳產貨類出口減幅收斂，去年第4季按美元計價商品出口年增3.34%，來台旅客大幅回升也挹注服務輸出，但三角貿易及航運服務持續走緩，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，第4季商品及服務輸出成長3.58%、較預測數減少2.38個百分點；商品及服務輸入負成長4.26%、較預測減少4.57個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻4.73個百分點。



民間消費方面，去年第4季民間消費實質成長5.44%、較預測數增加0.17個百分點，對經濟成長貢獻2.57個百分點。其中，歲末年終節慶推升民眾消費動能，加上自用小客車與機車買氣持續熱絡等，第4季民眾在台灣消費成長1.03%；而因跨境旅遊熱潮持續帶動民眾出民眾次提升，第4季民眾在國外消費成長3.6倍，但旅行支出（屬於服務輸入）同步增加，不影響整體GDP。



資本形成方面，航空業者為應跨境旅遊需求積極擴增運力，加上營業用客車及船舶購置增加，運輸工具投資強勁成長；但企業製造活動投資動能續呈保守，加上基數較高，去年第4季新台幣計價資本設備進口年減27.51%，台灣製造業投資財生產量也減1.49%，機械設備投資持續縮減；概估第4季資本形成實質負成長8.68%、較預測數減少3.86個百分點，對經濟成長負貢獻2.31個百分點。



根據“主計總處”資料顯示，去年前3季經濟成長率修正為-3.49%、1.41%及2.32%，第4季初步統計經濟成長率為5.12%，2023年全年經濟成長率概估為1.40%。