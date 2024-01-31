中評社北京1月31日電／據新華社報導，中華全國供銷合作總社黨組書記、理事會副主任韓立平30日說，2024年，供銷合作社將持續深化供銷合作社綜合改革，不斷提升為農服務能力和水平，加快成為服務農民生產生活的綜合平台。



中華全國供銷合作總社第七屆理事會第六次全體會議30日在北京召開。據瞭解，供銷合作社將從4方面深化綜合改革。



——圍繞服務保障國家糧食安全，構建供銷合作社現代農業服務體系。全力做好農資供應，健全農資保供工作機制，推動加快建立涵蓋大型農資生產、流通企業的全國農資保供平台，做好重要農時的農資儲備調運和市場供應等工作。推動農業社會化服務提質擴面。



——圍繞擴大國內需求，不斷提升供銷合作社現代流通服務水平。持續推進供銷合作社農產品冷鏈物流體系建設工程，積極推進全系統農村流通服務網絡升級改造，助力暢通城鄉雙向流通。培育流通主體，更好服務縣域商業體系建設。創新流通業態，積極推廣“互聯網＋第四方物流”供銷集配體系建設經驗，大力發展中央廚房、直供直銷、即時配送、直播帶貨等新業態。助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。



——圍繞促進縣域城鄉融合發展，加快提升供銷合作社基層組織服務能力。統籌整合社有企業、基層社、農民合作社等資源，打造縣域範圍內服務農民生產生活的綜合平台，加快形成規模化的經營服務。促進縣域特色產業發展，引導農產品經營企業、基層社、農民合作社等建設保鮮、貯藏、分級、包裝等產地初加工設施，推進標準化示範、品牌建設試點。



——圍繞增強核心競爭力和為農服務實力，持續深化社有企業改革。加快完善市場化經營機制。健全社有企業內控機制。