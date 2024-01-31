生態環境部將推進美麗中國先行區建設

中評社北京1月31日電／據新華社報導，生態環境部綜合司司長孫守亮30日表示，當前和今後一個時期是美麗中國建設的重要時期，要以開展美麗中國先行區建設為著力點，梯次推進打造美麗中國建設示範樣板。



他是在生態環境部當天舉行的新聞發布會上作出這一表示的。



美麗中國先行區建設在美麗中國建設中具有標杆示範、帶頭引領作用，是現階段推進美麗中國建設的著力點。孫守亮表示，前不久印發的《中共中央 國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》明確，加快形成以實現人與自然和諧共生現代化為導向的美麗中國建設新格局。



他介紹，美麗中國建設新格局要全領域轉型，強調推動經濟社會發展綠色化、低碳化，加快推進能源、工業、交通運輸、城鄉建設、農業等全領域轉型；全方位提升，以美麗中國先行區建設為牽引，分階段、分批次推進美麗藍天、美麗河湖、美麗海灣、美麗山川、美麗城市、美麗鄉村等諸多“美麗細胞”全方位提升；全地域建設，因地制宜、梯次推進西部、東北、中部、東部等美麗中國建設全地域覆蓋；全社會行動，鼓勵園區、企業、社區、學校等基層單位開展綠色、清潔、零碳引領行動，把建設美麗中國轉化為全社會行為自覺。



孫守亮說，當前重點抓好美麗中國先行區建設，力爭在一段時間內先形成一批實踐示範樣板，再接續滾動實施、分批推進，久久為功推動實現美麗中國建設目標。生態環境部正在搭建美麗中國建設示範案例的展示平台，還將配套制定相關正向激勵措施，真正讓美麗中國建設圖景動起來、活起來，始終充滿勃勃生機。